حبس المتهم بالتحرش بطالبة داخل مركز تعليمي ببولاق الدكرور

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها مع مدرس متهم بالتحرش بطالبة داخل مركز تعليمي في منطقة بولاق الدكرور، وأمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بعدما استمعت إلي أقوال المجني عليها والتي أكدت حدوث الواقعة، كما كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

استدراجها للتحرش الجنسي بها



وكشفت التحريات أن المتهم قام باستدراج الطالبة وهو في الصف الثالث الاعدادي، بعدما اوهمها بمراجعة دروسها، ثم اقدم على التحرش بها.

وكانت الأجهزة الأمنية قدر رصدت فيديو يبين واقعة تحرش لطالبة من قبل مدرس داخل مركز تعليمي في منطقة بولاق الدكرور، عقب نشره وتداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

بعد الفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المدرس المتهم، والذي اعترف بارتكاب الواقعة خلال مواجهته..وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجاني، مؤكدة على موقفها الحازم تجاه مثل هذه الجرائم.



تحقيق عاجل من النيابة الإدارية



أمر المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقٍ عاجلٍ حيال ما رصده مركز الإعلام والرصد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تضرر طالبة بالمرحلة الإعدادية من قيام مدرس -ويعمل بإحدى مدارس محافظة الجيزة- بالتحرش بها.

وكلف المستشار عبد الراضي صِدِّيق النيابة الإدارية للتعليم بمحافظة الجيزة بسرعة مباشرة التحقيقات في واقعة تحرش المدرس بالطالبة.