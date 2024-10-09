آينتراخت فرانكفورت يحدد شرطًا لبيع عمر مرموش لعمالقة أوروبا

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لن يفرط في خدمات نجمه المصري عمر مرموش، إلا بشرط خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل العروض المغرية التي يتلقاها اللاعب.

وأكد الصحفي التركي الشهير، المتخصص في سوق الانتقالات، أكرم كونور، أن آينتراخت فرانكفورت لن يوافق على بيع مرموش إلا في حالة تقديم عرض مالي ضخم وفلكي، نظرًا لأهمية اللاعب بالنسبة إلى الفريق الألماني.

ويعتبر مرموش، الذي انضم إلى آينتراخت فرانكفورت في صفقة انتقال حر قادمًا من فولفسبورج، أحد أبرز المهاجمين في الدوري الألماني هذا الموسم، حيث يتصدر قائمة هدافي البوندسليجا برصيد 8 أهداف.

مرموش محط أنظار عمالقة أوروبا

كما أسهم مرموش في تعادل فريقه بتسجيل هدفين وصناعة آخر في المباراة المثيرة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3 أمام بايرن ميونخ.

هذا الأداء الرائع جعل مرموش محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، أبرزها ليفربول الإنجليزي، الذي يسعى لضمه لتعزيز خط هجومه.

وأبدت أندية مثل ليفربول، أرسنال، مانشستر يونايتد، وست هام يونايتد، ونوتنجهام فورست بالإضافة إلى أستون فيلا، اهتمامًا كبيرًا بضم عمر مرموش خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقاد عمر مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت لاحتلال المرتبة الثالثة في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 13 نقطة، خلف بايرن ميونخ ولايبزيج بفارق نقطة وحيدة.