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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

دار كريستيز تعرض لوحة "ممرضة الإعصار" للبيع بـ5.5 مليون جنيه إسترلينى

لوحة ممرضة الاعصار
لوحة ممرضة الاعصار
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يحرص موقع "البوابة نيوز" على تقديم حركة المزادات الفنية العالمية لقرائه ، حيث تعرض دار كريستيز للمزادات، اليوم الأربعاء، لوحة للرسام الأمريكى ريتشارد برنس بعنوان "ممرضة الإعصار" عام 2004، بسعر تقديرى يتراوح بين 3.5 مليون جنيه إسترلينى إلى 5.5 مليون جنيه إسترلينى، فى مزادات فريز ويك فى لندن.

 لوحة ممرضة الإعصار

هي واحدة من الأعمال الشهيرة لريتشارد برنس، وتعد هذه اللوحة جزء من سلسلة "الممرضات" التي بدأها برنس في أوائل العقد الأول من القرن الحادى والعشرين فى هذه السلسلة، استخدم برنس أغلفة روايات قديمة عن الممرضات وأعاد تصويرها بأسلوبه الخاص، مما أضفى عليها طابعًا جديدًا ومميزًا.

 

لوحة ممرضة الإعصار

وليست المرة الأولى التى تعرض فيها لوحات سلسلة "الممرضات" للبيع، لكن في عام 2015 بيعت إحدى لوحات هذة السلسلة الشهيرة  بمبلغ 9.7 مليون دولار في مزاد كريستيز.

ريتشارد برنس فى سطور

وُلد ريتشارد برنس في 6 أغسطس 1949 في منطقة قناة بنما، ويُعتبر برنس من الفنانين المؤثرين فى الفن المعاصر، حيث اشتهر بأعماله التي تتناول موضوعات مثل الثقافة الشعبية والإعلانات والفن التصويري.

بدأ برنس مسيرته الفنية في السبعينيات، وحقق شهرة واسعة من خلال أعماله التي تعتمد على إعادة تصوير الصور الفوتوغرافية والإعلانات، واحدة من أشهر أعماله هي سلسلة Cowboys، التي استخدم فيها صوراً من إعلانات مارلبورو وأعاد تصويرها بطرق جديدة ومبتكرة.

حركة المزادات الفنية العالمية دار كريستيز للمزادات ريتشارد برنس ممرضة الإعصار