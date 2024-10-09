جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية تحذر من انهيار الوضع الصحي في غزة

حذرت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية اليوم الأربعاء في بيان رسمي من تفاقم الوضع الصحي في شمال غزة جراء تهديد الاحتلال لثلاثة مستشفيات بإخلائها وافراغها من الطواقم الطبية والمرضى.

ووصف رئيس جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي هذا الإجراء إن ما تم تنفيذه مثلما حدث في هجمات عدوانية سابقة في مستشفى الشفاء ومستشفى ناصر وغيرهما سيؤدي إلى كارثة صحية وتعريض حياة المواطنين لاسيما المرضى و الجرحى للخطر الشديد.

ووجهت الجمعية نداءاً عاجلا للمؤسسات و الهيئات الدولية للتدخل الفوري لوقف مثل هذه الإجراءات الخطيرة والسعي الحثيث لإنقاذ حياة و أرواح المواطنين في شمال غزة والعمل على توفير الحماية اللازمة للمرافق الصحية وطواقمها العاملة لضمان الاستمرار بعملها وتقديم الخدمات الصحية على أكمل وجه.

كما أعلنت إسرائيل مساء اليوم مقتل شخصين في كريات شمونة إثر سقوط صواريخ أطلقت من لبنان وأفادت المتحدثة باسم الإطفاء والإنقاذ في منطقة الشمال الإسرائيلية باحتراق مباني في كريات شمونة نتيجة سقوط الصواريخ.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن أجهزة الإنذار في منطقة حيفا تم تفعيلها بسبب سقوط 40 صاروخا على حيفا وكريات شمونو ، وتم اعتراض بعضها وسقط بعضها في المنطقة.