مدبولي: القوات المسلحة قادرة على حماية مقدرات الشعب المصري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية هي الوحيدة التي تتمتع بالاستقرار والأمان والرؤية المعتدلة والسياسة الرشيدة في التعامل مع معطيات الأزمة الإقليمية والعالمية، وهو ما جنب استدرجها في أي شيء.



وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي مع وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، «الدولة حريصة كل الحرص على استمرار هذا التوجه»، مشددًا على أن القوات المسلحة المصرية قادرة بكل ما تعنيه الكلمة من بسط الاطمئنان في نفوس الجميع، مضيفًا: «هذا الجيش ينتمي إلى الدولة والشعب المصري فقط لا غير ولا له أي حسابات أخرى ولا انتماءات أخرى».

وتابع: « مصر تمتلك جيش يحميها وقادر على المحافظة عليها وصيانة مقدراتها في ظل كل هذه الأزمات، وهذا يطمئن كل مواطن مصري بأن القوات المسلحة قادرة على حماية مقدرات الشعب المصري».

وأشار إلى أنه في ظل الوضع الحالي تحرص الدولة المصرية على نمو الاقتصاد وجذب الاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار، مشددًا على أن تقارير المؤسسات الدولية تؤكد أن الرؤية المستقبلية لمصر هي رؤية إيجابية.

ولفت إلى أن تقارير المؤسسات الدولية تشدد على أن مصر أثبتت قدرتها على الصمود والاستمرار في ظل ظروف شديدة الصعوبة، كما أن هناك رغبة للاستثمار في مصر ومزيد من الاستثمار.

وتابع:« في وجود وزير المالية نعلن اليوم عن الحزمة في ملف الإصلاحات الهيكلية».