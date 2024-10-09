"الحرية المصرى": الجيش يمتلك قوة ردع لكل من تُسول له نفسه المساس بمقدرات مصر

قال حزب الحرية المصرى، برئاسة دكتور ممدوح محمد محمود، إن اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة مدرعات بالجيش الثانى الميدانى بالإسماعيلية، الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمن عددًا من الرسائل القوية الموجهة للداخل والخارج، أبرزها أن الجيش المصري قادر وجاهز لتنفيذ أي مهمة لحماية أمن واستقرار البلاد، ويعكس الرؤية الثاقبة للدولة المصرية تجاه التطورات الإقليمية والدولية.

وأضاف الحزب في بيان له اليوم، أن اصطفاف تفتيش الحرب يؤكد أعلى درجات الاستعداد والجاهزية للقوات المسلحة لتنفيذ أي مهمة تكلف بها، وقدرتها على حماية الأمن القومي المصري بجميع الاتجاهات الاستراتيجية، مؤكدًا أن الجيش يمتلك قوة ردع لكل من تسول له نفسه المساس بمقدرات مصر الاقتصادية في المياه الإقليمية وحدودها البرية والبحرية.



وأوضح ممدوح محمد محمود، رئيس الحزب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص خلال كلمته على توجيه رسالة للمجتمع الدولي، بأن مصر اختارت السلام خيارا استراتيجيًا، وهو ما يعني سلام القوة الرشيدة التي تعمل من أجل السلام والتنمية والاستقرار، والتأكيد على أن الحوار هو السبيل الوحيد للتهدئة في المنطقة وإنهاء الصراع.



وأكد رئيس الحزب، أن موقف مصر ثابت وداعم للقضية الفلسطينية، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمحورية القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر، وأن الشعب الفلسطينى من حقه أن يعيش فى دولة مستقلة، يعترف بها المجتمع الدولى، فضلًا عن أن مواقف مصر واضحة للجميع، ورفضت بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية، إضافة إلى الدفاع عن القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، وتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في جميع الأوقات.