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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 9 فلسطينيين جراء استهداف الاحتلال تجمعات المواطنين بغزة

أستشهاد 9 فلسطينيين
أستشهاد 9 فلسطينيين جراء استهداف الاحتلال صواريخ لتجمعات الم
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ارتكبت قوات الاحتلال مساء اليوم بقطاع غزة مجزرة جديدة باستهداف صاروخ استطلاع  مجموعة من المواطنين قرب مفترق مرتجى بمدخل الجامعة الإسلامية جنوب خانيونس 

أسفر ذلك عن استشهاد  زهدي الراعي وإصابة شخصين أخرين بينما أستشهد 3 فلسطينيين أخرين وأصيب عدد أخر  جراء استهداف بصاروخ استطلاع  عناصر تأمين المساعدات بشارع صلاح الدين في منطقة معن شرق خانيونس ووصل 3 شهداء أخرين إلى مستشفى ناصر الطبي جراء استهداف سيارة قرب شارع صلاح الدين على دوار  بني سهيلا شرق مدينة خانيونس كما انتشرطلت طواقم الإسعاف شهيدين إثر استهداف مواطنين مقابل مدرسة الفاخورة بجباليا وتم نقلهما الى مستشفى كمال عدوان.

وقال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر اليوم أن نتنياهو شن حرب إعلام مضللة لتبرير مجازره ضد شعبنا وطمس الحق الفلسطيني

افيما يشهد قطاع غزة في الاونة الاخيرة ظاهرة خطيرة متمثلة فى انتشار عصابات ومافيا الخطف والسرقة متخفين بالطابع الأمني ويستقلون سيارات تعمل كنقل ركاب خاصة بالوسطى دير البلح والزوايدة فى ساعات ما بعد المغرب و يرتدون كمامات ولهم دقون كلحية خفيفة او كبيرة .

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