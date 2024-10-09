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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء: مشروع رأس الحكمة يؤمن استثمارات مستدامة ويمنح ثقة للاقتصاد

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: «سعدنا في هذا الأسبوع بتدشين مشروع رأس الحكمة بين الحكومة المصرية ودولة الإمارات الشقيقة».

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي له مع وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية «حجم الاستثمارات في المشروع التنموي الضخم برأس الحكمة ضخم للغاية يؤمن استثمارات مستدامة موجودة طوال فترة التنمية».

وأوضح أن مشروع رأس الحكمة يخلق حجما هائلا من فرص العمل ويوفر مع اكتمال تنمية منطقة رأس الحكمة مكانا لأكثر من 2 مليون نسمة، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل إضافة كبيرة للاقتصاد المصري.

وتابع أن هذه المشروعات رسالة واضحة بالثقة في الاقتصاد المصري وتأمين الاستثمار الخارجي المباشر، وهو ما يتم العمل عليه لخلق فرص عمل ما يساعد في استقرار الدولة المصرية.

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع راس الحكمة الحكومة المصرية ودولة الإمارات