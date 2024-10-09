الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية تنظم ورشة تمثيل صوتي ودوبلاج

نظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اليوم، ورشة تمثيل صوتي ودوبلاج، بقيادة أبانوب يني، داخل مركز جسور بالزمالك

يأتي تنظيم هذه الورشة ضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية التي يقدمها المركز، تهدف إلى تنمية المواهب وإثراء الحياة الثقافية في المجتمع.

شملت الورشة تعليم مبادئ كيفية بناء شخصيات صوتية متنوعة، وإتقان فنون الأداء الصوتي، وإدارة المشاعر من خلال الصوت، بالإضافة إلى كتابة السيناريوهات الصوتية، وإنتاج المحتوى الصوتي المبتكر سواء كنت ممثلًا صوتيًا أو مؤلفًا أو ترغب في تطوير مهاراتك الإبداعية.

يذكر أن رؤية المركز هي بناء جسور من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.