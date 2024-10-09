"اللسان الأزرق" ينتشر في سويسرا .. اعرف أعراض المرض وتأثيره على الإنسان

في واقعة جديدة لانتشارفيروس مرض اللسان الأزرق في منطقة الجورا بسويسرا، حيث أصاب 956 مزرعة للأغنام منذ أول الأسبوع الحالي، وذلك وفقا لبيان المكتب الفيدرالى لسلامة الأغذية والشئون البيطرية.

وأشار راديو لاك السويسرى في بيان المكتب الفيدرالي لسلامة الأغذية والشئون البيطرية أنه اكتشف ظهورهذا المرض في مناطق سويسرا وتحديدا في كانتون جورا حيث يوجد بها أكثر من 170 مزرعة مصابة بالنمط المصلي 3 ثم ينخفض تدريجيا في مقاطعات آرجاو، وثورجاو، وبازل لاندشافت، وبرن، وزيورخو.

وذكرت إدارة الصحة والشئون الاجتماعية في المقاطعة في بيان صحفي اليوم الأربعاء أنه تم اكتشاف أسباب المرض في عدد 134 مزرعة منذ ظهور الحالة الأولى في نهاية أغسطس الماضي.

أعراض العدوي وخطورتها وتأثيرها على الإنسان

وينتشر مرض اللسان الأزرق عن طريق لدغات " البعوض الصغير " وتسمي ب السيراتوبوجونيدا ، وتسبب العدوى خاصة في الأغنام أعراض قاتلة ، مثل الحمى والتهاب الأغشية المخاطية والوذمة والعرج ،ولا يمثل عدوي الفيروس أي خطورة علي الانسان.

وقامت السلطات باتخاذ التدابير والإجراءات التي تخفض من انتشار المرض، وقررت حظر نقل الحيوانات المريضة إلا للذبح، وشددت على أن تسليم الحيوانات السليمة إلى مزرعة أخرى يتطلب تقديم وثيقة بالإضافة إلى تصريح من سلطة المقاطعة.

وفي أوائل القرن الحادي والعشرين، انتشر المرض في أوروبا، ووصل النمط المصلي 8 إلى سويسرا لأول مرة في عام 2007،وفي الفترة ما بين 2008 و2010، قامت سويسرا باجراءات وقائية عن طريق برنامج تطعيم واسع النطاق،وكانت الحالة التي تم الإعلان عنها في نهاية أغسطس هي الأولى منذ عام 2020،ومنذ عام 2023، انتشر النمط المصلي 3 بسرعة في أوروبا وقد وصل الآن إلى سويسرا من الشمال.

وبالرغم من اتاحة اللقاحات ضد هذه الأنواع المتعددة من الفيروسات، إلا أنها إما غير مرخصة أو غير متاحة في سويسرا في الوقت الحاضر، حسبما أشارت خدمة الشؤون البيطرية في فاليه الأسبوع الماضي.