3 إصدارات جديدة عن الهيئة العربية للمسرح لثلاثة كتاب عرب

أعلنت الهيئة العربية للمسرح بأمانة الفنان إسماعيل عبد الله في بيان صدر عنها منذ قليل عن صدور ثلاثة كتب من بين ستة عشرة كتاباً أصدرتها الهيئة العربية للمسرح مؤخراً تضمنت نصوصاً مسرحية لثلاثة كتاب عرب، وتنوعت النصوص المسرحية في بنائها ومناهجها وتنوعت في الفئات المستهدفة حيث تضمن أحدها نصوص ألعاب للبيئة المنزلية والمدرسية.



وقال الأمين العام للهيئة العربية للمسرح الفنان اسماعيل عبد الله: “نسعى في منشورات الهيئة بمنح اسماء جديدة من الكتاب ليتركوا بصمتهم الإبداعية في متناول الباحثين في المسرح، فالزبيدي وآل فرحان اسمان جديدان على منصة الهيئة العربية للمسرح، أما العاقوص فقد كان بين الفائزين والمرشحين للفوز مرات عديدة في مسابقة تأليف النص الموجه للطفل، وسيلمس القارئ والمهتم حساسيات خاصة معرفية وتقنية لدى هؤلاء الكتاب الثلاثة”.

يأتي الاصدار الاول تحت عنوان "ليالي قرطبة" ثلاث مسرحيات للكاتب د. عبد الحكيم الزبيدي من الإمارات العربية المتحدة، وهو شاعر وباحث حاصل على الدكتوراة في الإدارة، ألف العديد من الكتب التي تتعلق بالشعر والفنون الشعبية والمسرحية وحصل على العديد من الجوائز المهمة.

المسرحيات الثلاث التي ضمها الكتاب بين دفتيه هي: "مأساة أبي الطيب" و "ليالي قرطبة" و "المكر الجميل" ، ويقول دكتور هيثم الخواجة الذي قدم للكتاب: ... الجميل في المسرحيات كلها هو أن المؤلف ترك للقارئ المتلقي لذة الاستشفاف قبل الاكتشاف،ولأنه أنار في هذه المسرحيات على شعراء كبار كالمتنبي في (مأساة أبي الطيب) وابن زيدون في (ليالي قرطبة) فقد استلهم من سيرة الشاعرين ما يهم المتلقي وما يصلح لأن يصاغ درامياً، وهو في تقديسه للماضي لا يعني إهماله للحاضر، فكتب (المكر الجميل).



الاصدار الثاني جاء تحت عنوان "أربع مسرحيات في البحث عن الذات" لقاء الذات، أطياف، خروج عن النص، السّليك، أربع مسرحيات ألفتها خامسة آل فرحان، وهي كاتبة سعودية تحمل ماجستير في الأدب الإنجليزي، كاتبة مقال ومسرح، وقد عبرت الكاتبة عن نصوصها بقولها: في كل نص رحلته نحو اكتشاف الذات وما بها من نزاعات إنسانية، وبه دعوة للقارئ للمشاركة في الرحلات للتعرف على ذوات قد يكون له منها نصيب.

من نص لقاء الذات وفي حوار البطل لذاته: أين أنا؟ هل أنا حي أم ميت؟ إن كنت حياً فأين أنا؟ وإن كنت ميتاً فلا بد وأن هذه هي الجنة. لكن أين أنا من الجنة؟

اما الاصدار الثالث بعنوان ألعاب مسرحية للبيئة المنزلية والمدرسية، تأليف الكاتب السوري الذي قدم لمكتبة الطفل العديد من الكتب مهند العاقوص، وهو معلم في مدارس دمشق وعهد التربية الخاصة لتأهيل المكفوفين. يقترح العاقوص بلغة شعرية 30 نصاً درامياً قصيرا لتكون أساساً لألعاب درامية، ألعاب مشبعة بالمشاعر وبالمعلومات، ويمكن القول بأن العاقوص وفي هذه النصوص القصيرة، يقترح على المربي والأبوين أبوابا جديدة للعب والتسلية المفيدة للطفل.

