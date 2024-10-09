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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتفقد بيت ثقافة كلابشة ويشيد بالمستوى الحضارى المتميز

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد بيت ثقافة كلابشة
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استكمل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية بالمدن والمراكز بتفقد عدد من المشروعات الخدمية بمدينة كلابشة، حيث تفقد المحافظ  بيت ثقافة كلابشة والمقام على مساحة 800 م2 ، ويضم 7 مكاتب، ومسرح صيفى وطرقات تستخدم فى عرض الأعمال والمشغولات اليدوية والرسومات الفنية ، فضلاً عن مساحة فضاء داخل القصر يتم إستغلالها فى المناسبات المختلفة.

ورافق المحافظ خلال جولته النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب، واللواء ياسر عبدالشافى معاون المحافظ ، ويوسف محمود مديرفرع ثقافة أسوان، وعلى ياسين رئيس المدينة.

الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية 

وشهد الدكتور إسماعيل كمال أثناء تفقده لمكونات بيت الثقافة عدد من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية التى يتم تقديمها سواء من الأطفال أو أعمال المشغولات اليدوية للسيدات ، مشيداً بالمستوى المتميز الذى ظهر عليه أبناء المدينة أثناء تقديمهم للفقرات الفنية المتنوعة.

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