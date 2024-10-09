رئيس الوزراء: تنمية سيناء الشغل الشاغل للدولة في الفترة المُقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء،: "إننا مررنا هذا الأسبوع بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر، وأغلبنا لم يكن موجودًا في وقت هذا النصر، مؤكدًا أننا جميعًا شعرنا بالفخر والاعتزاز به، وبما قامت به الدولة المصرية في العشر سنوات الأخيرة، من تنمية في سينا، وهو ما نتحدث عنه لتحقيق الأمن القومي".

وأضاف رئيس الوزراء خلال عقده مؤتمر صحفي مع وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة مصرة على الإسراع في خطة تنمية سيناء وتأمين كل مقدراتها في هذه البقعة العزيزة.

وتابع:« سعدنا جميعًا بعودة حركة القطارات في سيناء منذ أكثر من 50 عاما، ورأينا تدشين الخط الذي يمر من شرق قناة السويس إلى غربها مرة أخرى، ويمثل الجزء الأول من الخط اللوجستي الذي يمتد إلى العريش ثم إلى طابا للربط بين كل المناطق التنموية في سيناء بشبكة النقل السككي».

وأشار إلى أن الشغل الشاغل للدولة في الفترة المُقبلة هو تنمية سيناء بأسرع معدلات ممكنة، لأنها جزء من الأمن القومي المصري.