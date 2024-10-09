تدشين الكابل البحري لخط الربط الكهربائي المصري السعودي في طابا السبت المُقبل

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تدشين الكابل البحرى لخط الربط الكهربائي المصري السعودي في مدينة طابا السبت المُقبل الموافق 12 أكتوبر الجاري.



وكان الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتمع أواخر أغسطس الماضي بكافة الأطراف القائمة على تنفيذ المشروع، وكذلك ممثلي الجهات المعنية بإصدار الموافقات والتراخيص والتصاريح فيما يتعلق بالارتفاعات والكوابل البحرية وأنابيب البترول وغيرها من الاشتراطات الخاصة بتسريع وتيرة العمل وزيادة الورادي، والعمل على التوازي في الاتجاهات المختلفة للتصدي للمعوقات المرتبطة بطبيعة المناطق النائية التى يمر من خلالها خط الربط لإنهاء الأعمال في إطار الخطة الزمنية المحددة.

يأتي ذلك في إطار المتابعة اليومية لأعمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروع، وربطه على الشبكة الموحدة للكهرباء في مصر والسعودية مطلع الصيف المُقبل.