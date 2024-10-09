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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يطمئن على جودة الخدمات المقدمة بمركز بريد كلابشة

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد مركز الخدمات البريدية بكلابشة
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تفقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مركز الخدمات البريدية بكلابشة حيث اطمأن المحافظ على تقديم الخدمات البريدية  المالية والمصرفية للمواطنين على أكمل وجه.

وأثناء جولته التفقدية برفقة القيادات والتنفيذية، أكد الدكتور إسماعيل كمال على وجود تعاون مثمر وبناء مع الهيئة القومية للبريد المصرى بقيادة عبده علوان للتدخل لتلبية أى مطالب جماهيرية، وتحقيقها بالشكل المطلوب.

رفع كفاءة وتطوير المكاتب البريدية بمختلف المدن والمراكز

وأشار المحافظ إلى أن مختلف المدن والمراكز تم بها رفع كفاءة وتطوير المكاتب البريدية، وخاصة داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى ” حياة كريمة ” حيث أصبحت ذات كفاءة عالية لتؤدى خدماتها المتنوعة بشكل متكامل للمواطن الأسوانى .

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