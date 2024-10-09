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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدبولي: ما حدث في لقاء القامات الفكرية الأسبوع الماضي سنترجمه لخطوات تنفيذية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن رد الفعل على لقاء القمم الفكرية والاقتصادية الأسبوع الماضي إيجابي للغاية،وسيشجع على التوسع في مثل هذه النوعية من اللقاءات.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي له مع وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، المُذاع عبر «إكسترا نيوز»: «نحاول أن تكون هذه اللقاءات الدورية التي تعقدها الحكومة مع شخصيات مهمة ومفكرين، تركز على قضية  والاهتمام بالاستماع لأكبر قدر من الأفكار في هذا الشأن»، موضحًا أن كل ما أثير في اجتماعه مع القامات الفكرية كتب وأُخذ به، وسيجري ترجمته لخطوات تنفيذية.

وأشار إلى أن أهم ما تم الاستفادة منه في هذا اللقاء ضرورة الاستمرار في وجود أكثر من قناة للتواصل، مضيفا: «نحتاج لتنوع أكثر في أساليب التواصل المجتمعي، وتم توجيه الوزراء لعرض كل وجهات النظر والخطوات التي تقوم بها الدولة والوزارات»، قائلًا: «كل التقدير والاحترام للقامات الفكرية التي شرفت بلقائها الأسبوع الماضي».

الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء لقاء القامات الفكرية والاقتصادية