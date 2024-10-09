العدل: تشغيل عيادة فحص العنف ضد المرأة والطفل بـ 4 محافظات

وجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل بتقديم خدمات الفحص الطبي بعيادات مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، وهي عيادات مجهزة لاجراء الفحص الطبي الشرعي المتخصص لحالات التعدي علي المرأة والطفل والتي تعزز اجراءات التحقيق في الدعاوي ذات الصلة وتوفير العنايه الطبية اللاحقة عليها، وتهدف أيضاً إلى التيسيير على المواطنين،

وأكدت الوزارة خلال بيان لها اليوم الأربعاء، أنه تم تشغيل عيادة العنف ضد المرأة والطفل بمحافظات ( القاهرة – الإسكندرية – المنصورة – أسيوط )

كما تم افتتاح عيادة للعنف ضد المرأة والطفل بمدينة طنطا ،وقد بلغ عدد الحالات الواردة لتلك العيادات منذ اطلاق المبادرة ٨٥ حالة

يأتي هذا في إطار مشاركة وزارة العدل في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان "والتي تستهدف العمل على تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية