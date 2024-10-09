رئيس الوزراء: استمرار التصعيد بالمنطقة سيؤدي لتعاملنا بمفهوم اقتصاد الحرب

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المنطقة حال دخلت في حرب إقليمية ستكون تبعاتها شديدة.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الأن، أن التصعيد في المنطقة سيؤدي إلى تعامل الدولة مع ما يوصف باقتصاد الحرب، ولهذا يجب أن يكون في الحسبان الحفاظ على استمرار واستقرار واستدامة توفير السلع والخدمات والبنية الأساسية للمواطن المصري.

وأوضح أن اجتماع المجلس اليوم أكد ضرورة المزيد من الحوكمة والترشيد في النفقات والاستهلاك، تحسبًا للسيناريوهات الأسوأ وتفهم طريقة التحرك في هذا الشأن، معقبًا: "وضعنا تكليفات واضحة لوزيري البترول والكهرباء، ومحافظ البنك المركزي للتنسيق والتعاون لضمان عدم وجود تأثير على الدولة بأكبر قدر ممكن، فما يحدث الآن في المنطقة يؤثر بشكل كبير على دول الجوار".