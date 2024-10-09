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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء: 675 مليون دولار استثمارات بعد دخول شبكات الجيل الخامس

الدكتور مصطفى مدبولى،
الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء
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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك استثمارات تصل إلى 675 مليون دولار ستدخل الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، بعد دخول شبكات الجيل الخامس.


وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن مشروع رأس الحكمة سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل .


وقال  إن الوضع الدولي والإقليمي يمر بحالة حرجة لم يشهدها العالم منذ عقود، موضحًا أننا نتعامل مع اضطرابات الوضع الدولي والإقليمي بحزمة من الإجراءات والسياسات.


وشدد رئيس الوزراء، على أن كل ما أثير في الاجتماع الماضي للمجلس تتم دراسته، والأخذ به، مؤكدًا حرصه على التواصل مع جميع فئات المجتمع واستعراض كل وجهات النظر.


وأوضح أن الحكومة تحرص على الشفافية واستمرار التواصل مع المواطنين بشأن كل ما يشغل الرأي العام.
 

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