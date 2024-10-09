بفيديو رومانسي.. خالد سليم يشارك زوجته إجازته بإيطاليا

نشر الفنان خالد سليم على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو له مع زوجته من إجازته بإيطاليا، ليشارك به جمهوره.

وعلق الفنان خالد سليم علي الفيديو "مع الحب"، في رساله منه إلي زوجته خيرية علي، والتى تقضي معه اجازه في روما.



https://www.instagram.com/reel/DA6DBv6t-Z4/?igsh=YTNkbWc2bzNrajc3

ظهر الفنان خالد سليم وهو يشارك زوجته لحظات من السعادة، وكان كل منهم يقوم بالتصوير بكاميرا الهاتف الخاصة نفس المشهد المشترك بينهم في نفس اللحظه، في إطار من توثيق الفيديو بشكل رومانسي.

جاءت تعليقات المتابعين ورواد السوشيال ميديا بتمني حياه سعيدة لهم، والكثير من لحظات السعادة المشتركة في قضاء رحلتهم.

يشار الى أن الفنان خالد سليم شارك بعدد كبير من الأعمال الفنية بين الدراما والسينما، أبرزها فيلم "سنه أولي نصب، كان يوم حبك، عمليات خاصة، جدو مشاكل"، وعلى مستوى الدراما قدم الكثير من المسلسلات منها "اختيار اجباري، رسايل، بلا دليل، ابواب الشك، ولاد تسعه".