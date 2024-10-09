محافظ أسوان يتفقد وحدة طب الأسرة والغسيل الكلوي ومركز الفيروسات بالرديسية

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، عدد من المشروعات بمدينة الرديسية ووحدة طب الأسرة، وأطمأن من المواطنين على جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم داخل الوحدة، مؤكداً على أنه يتم حالياً الإنتهاء من كافة الصروح الطبية المدرجة ضمن المنظومة بواقع 11 مستشفى و 112 مركز طبى ووحدة صحية ، ويتم التشغيل التجريبى لأى صرح يتم نهوه حتى يجنى المواطن الأسواني ثمار سلسلة الإنجازات المتتالية التي تشهدها زهرة الجنوب داخل الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك ضمن الاستعدادات الجارية للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والمدرجة ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بتفقد وحدة الغسيل الكلوى بالرديسية

كما تفقد محافظ أسوان برفقة الدكتور محمد سعيد مدير مديرية الصحة، والدكتور أشرف حماد مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية والقيادات التنفيذية وحدة الغسيل الكلوى بالرديسية، والتي تضم 33 جهاز، وتم إنشاؤها بالجهود الذاتية في عام 2016 ، ويتم تنفيذ منظومة العمل بها على فترتين لخدمة نحو 66 مريض متردد عليها، وتم إدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل حيث أنها تتبع مستشفى النيل التخصصي بإدفو بإشراف من الدكتور عربى عبد العال مدير المستشفى.

وتفقد المحافظ أيضاً مركز الفيروسات الكبدية، والذي يضم أحدث المعامل والتقنيات فى التحاليل الطبية .

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