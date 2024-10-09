ads
الأربعاء 09 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتفقد وحدة طب الأسرة والغسيل الكلوي ومركز الفيروسات بالرديسية

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد وحدة طب أسرة الرديسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، عدد من المشروعات بمدينة الرديسية ووحدة طب الأسرة، وأطمأن من المواطنين على جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم داخل الوحدة، مؤكداً على أنه يتم حالياً الإنتهاء من كافة الصروح الطبية المدرجة ضمن المنظومة بواقع 11 مستشفى و 112 مركز طبى ووحدة صحية ، ويتم التشغيل التجريبى لأى صرح يتم نهوه حتى يجنى المواطن الأسواني ثمار سلسلة الإنجازات المتتالية التي تشهدها زهرة الجنوب داخل الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك ضمن الاستعدادات الجارية للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والمدرجة ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بتفقد وحدة الغسيل الكلوى  بالرديسية

كما تفقد محافظ أسوان برفقة الدكتور محمد سعيد مدير مديرية الصحة، والدكتور أشرف حماد مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية والقيادات التنفيذية وحدة الغسيل الكلوى بالرديسية، والتي تضم 33 جهاز، وتم إنشاؤها بالجهود الذاتية في عام 2016 ، ويتم تنفيذ منظومة العمل بها على فترتين لخدمة نحو 66 مريض متردد عليها، وتم إدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل حيث أنها تتبع مستشفى النيل التخصصي بإدفو بإشراف من الدكتور عربى عبد العال مدير المستشفى.

وتفقد المحافظ أيضاً مركز الفيروسات الكبدية، والذي يضم أحدث المعامل والتقنيات فى التحاليل الطبية .

1000110073
1000110073
1000110074
1000110074
1000110070
1000110070
1000110067
1000110067
1000110068
1000110068
1000110065
1000110065
1000110063
1000110063
1000110059
1000110059
1000110060
1000110060
1000110057
1000110057
مدينة الرديسية وحدة طب الاسرة وحدة الغسيل الكلوي أخبار محافظة أسوان