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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ شمال سيناء يشهد احتفال جامعة العريش بنصر أكتوبر

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يشهد احتفال جامعة العريش بنصر أكتوبر
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شهد اللواء دكتور خالد مجاور محمد محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، احتفال جامعة العريش بالذكري الـ 51 لنصر أكتوبر المجيد، وذلك في حضور الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والشبابية.

وقدم المحافظ التهنئة إلى أبناء مصر جميعاً، وخاصة أبناء محافظة شمال سيناء بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأعلن المحافظ عن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بشمال سيناء، وإنشاء الجامعة التكنولوجية والمستشفى الجامعي بمنطقة الكيلو 17 غرب مدينه العريش.

وأكد المحافظ على أهمية العلم والتعلم، مشيرًا إلى أن التخطيط العلمي الجيد هو السبب الرئيس في نصر أكتوبر المجيد، مشيراً إلى أن جامعة العريش شريك أساسي في التنمية على أرض سيناء.

واستعرض المحافظ التهديدات التي تواجه مصر على كافة الأصعدة ، والجهود التي تبذلها الدولة للتصدي لتلك التهديدات.

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