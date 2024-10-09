ads
الأربعاء 09 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة شمال سيناء يوجه بانشاء نقطة طبية بالشيخ زويد

وكيل صحة سيناء يوجه
وكيل صحة سيناء يوجه بانشاء نقطة طبية بابي خويطر بمركز الشيخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وجه الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء الدكتور علي ابو عالية مدير إدارة الشيخ زويد بانشاء نقطة طبية في حي ابو خويطر بالشيخ زويد ، كجزء من الجهود المستمرة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في شمال سيناء وفي إطار اعطاء أولوية أولى للعناية بالقري البعيدة والمناطق الأكثر احتياجًا وأوضح الدكتور أحمد أن الهدف من انشاء النقطة الطبية توفير الرعاية الطبية الضرورية والأدوية والمستلزمات الطبية لضمان تقديم خدمة صحية لأهالي حي ابو خويطر في إطار اعطاء أولوية أولى للعناية بالقري البعيدة والمناطق الأكثر احتياجًا.

من جانبه أوضح الدكتور علي ابو عالية مدير إدارة الشيخ زويد ان توجيهات وكيل الوزارة جاءت أثناء جولته التفقدية بمركز الرعاية الصحية بالشلاق اليوم للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل، والتأكد من تواجد القوى البشرية، وتوافر الأدوية والطعوم والامصال والمستلزمات الطبية ، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل.

وقال إن النقطة الطبية تهدف إلى تقديم خدمات صحية قريبة من المواطن بحي ابو خويطر وأن توجيهات وكيل الوزارة هي تعزيز تواجد الأطقم الطبية ومقدمي الخدمة في منطقة ابو خويطر ، مما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة، وضمان وصولها إلى الأماكن الأكثر احتياجًا والبعيدة.

الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الأدوية والمستلزمات الطبية المستلزمات الطبية