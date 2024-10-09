وكيل صحة شمال سيناء يوجه بانشاء نقطة طبية بالشيخ زويد

وجه الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء الدكتور علي ابو عالية مدير إدارة الشيخ زويد بانشاء نقطة طبية في حي ابو خويطر بالشيخ زويد ، كجزء من الجهود المستمرة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في شمال سيناء وفي إطار اعطاء أولوية أولى للعناية بالقري البعيدة والمناطق الأكثر احتياجًا وأوضح الدكتور أحمد أن الهدف من انشاء النقطة الطبية توفير الرعاية الطبية الضرورية والأدوية والمستلزمات الطبية لضمان تقديم خدمة صحية لأهالي حي ابو خويطر في إطار اعطاء أولوية أولى للعناية بالقري البعيدة والمناطق الأكثر احتياجًا.

من جانبه أوضح الدكتور علي ابو عالية مدير إدارة الشيخ زويد ان توجيهات وكيل الوزارة جاءت أثناء جولته التفقدية بمركز الرعاية الصحية بالشلاق اليوم للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل، والتأكد من تواجد القوى البشرية، وتوافر الأدوية والطعوم والامصال والمستلزمات الطبية ، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل.

وقال إن النقطة الطبية تهدف إلى تقديم خدمات صحية قريبة من المواطن بحي ابو خويطر وأن توجيهات وكيل الوزارة هي تعزيز تواجد الأطقم الطبية ومقدمي الخدمة في منطقة ابو خويطر ، مما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة، وضمان وصولها إلى الأماكن الأكثر احتياجًا والبعيدة.