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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جولة ميدانية لمحافظ أسوان لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد عدد من المشروعات بمدينة الرديسية
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واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اليوم جولاته الميدانية بالمراكز والمدن بتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة الرديسية ، وشملت جولة الدكتور إسماعيل كمال التى رافقه فيها النائب مجدى حسيبو عضو مجلس الشيوخ ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات، وإبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو، ويحيى مصطفى رئيس المدينة ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المعنية تفقد عدد من المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للمدينة المول التجارى والذى يقام على مساحة 400 م2 ، ويتكلف إنشاؤه نحو 21 مليون جنيه ، ويتم تنفيذه بنسبة 85 % ، وهو عبارة عن مول سكنى وإدارى وتجارى ، ويضم بدروم ودور أرضى و 4 أدوار علوية ، تشمل 12 وحدة سكنية و 29 محل ، مشدداً على زيادة وتيرة العمل بالمشروع حتى يتسنى نهوه وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة له.

تفقد السوق الحضارى التجارى بالرديسية 

عقب ذلك قام محافظ أسوان بتفقد السوق الحضارى التجارى بالرديسية ، والذى تم إدراجه ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، والمقام على مساحة 1600 م2 ، وتكلف إنشاؤه نحو 10 مليون جنيه ، ويضم 60 باكية ، وسيتم تسليمه خلال الشهر الحالي حيث تصل نسبة التنفيذ به 99 % .

ووجه بالتنسيق من الآن لطرحه فى مزايدة علنية ليتم توزيع الباكيات على المستحقين من الباعة الجائلين ، وتحديد المسئولية لجهة تدير السوق للحفاظ على كافة مكوناته ، وتحقيق الإستدامة له .

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