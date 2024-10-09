صحة شمال سيناء تستعرض إنجازات مبادرة تطوير وحدات الرعاية الأولية

ترأس الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان اليوم ورشة عمل تحت عنوان "تحسين الأداء في منشآت الرعاية الأولية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين " بحضور الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بأهمية الارتقاء بالمنظومة الصحية بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

استعرض خلالها الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة بتوجيهات الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء مبادرة التطوير بوحدات الرعاية الصحية بشمال سيناء وذلك بمقر َوزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة

شارك العرض الدكتوره رنا حشمت منسق التطوير لوحدات الرعاية بشمال سيناء بوزارة الصحة والدكتوره اينا سلام مدير الرعاية الصحية بمديرية الصحة بشمال سيناء وذلك استعدادا لتجهيز المرحلة الجديدة من مبادرة التطوير بالمحافظة.

وأشار الدكتور أسامة سالم الي ضرورة متابعة تنفيذ التعليمات التي تم مناقشتها بالاجتماع بجميع منشآت الرعاية الاولية بما يضمن تحقيق الانضباط الإدارى لضمان حسن سير العمل وانتظامه بجميع منشآت الرعاية الأولية.