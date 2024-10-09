محافظ بني سويف يُكرم وكيل وزارة التموين لبلوغه سن المعاش

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،وكيل وزارة التموين اليوم:المهندس وصفي عبد الله، لبلوغه سن التقاعد والإحالة للمعاش، تقديرا لجهوده النوعية والمخلصة في الدفع بجهود الدولة في ملف التموين خلال فترة توليه مسئولية القطاع بالمحافظة، متنميا له التوفيق في حياته القادمة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي تم تنظيمها بقاعة نادي الإدارة المحلية، وبحضور : " بلال حبش" نائب المحافظ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، ولفيف من أعضاء المجلس التنفيذي ومديري الإدارات بديوان عام المحافظة ومسؤولى وقيادات مديرية وإدارات التموين والغرفة التجارية وحماية المستهلك ورجال دين الإسلامي والمسيحي، بجانب أسرة وأصدقاء المهندس وصفي عبدالله

أهدى المحافظ درع المحافظة لوكيل الوزارة ،معرباً عن سعادته وحرصه على حضور هذه الاحتفالية، وتقديره الكبير له لما بذله من جهود وتفاني في العمل والإخلاص ، خاصة وأنه يعد من التنفيذيين الذين تولوا المسؤولية لفترة طويلة وأنه كان قيادة مميزة ضمن الجهاز التنفيذي للمحافظة.

من جهته أعرب "وصفي" عن شكره وتقديره للفتة الطيبة من المحافظ، ولتكريمه وإهدائه درع المحافظة، مؤكدا على اعتزازه بالفترة التي قضاها تحت قيادة محافظ بني سويف، لما وجده منه من تقدير وتوجيه في صالح العمل وكل ما يؤدي إلى خدمة أفضل للمواطنين.

كما وجه الشكر للجهاز التنفيذي بالمحافظة على التعاون المثمر والتناغم بين كافة مكوناته، حيث أسفر ذلك عن تسهيل جهود القطاع وتنفيذ توجيهات المحافظ في إطار خطة الدولة ، واكد اعتزازه بالفترة التي قضاها بين زملائه وأصدقائه التنفيذيين والتي يعتبرها من أفضل الفترات في مسيرته المهنية، لاسيما في ظل الإقبال الكبير وحرصهم على المشاركة والحضور لتكريمه في ختام رحلته الوظيفية.