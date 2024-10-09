محافظ بورسعيد يوجه بإعداد دراسة وافية حول الجمعيات الأهلية

وجه اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، بإعداد دراسة وافية حول الجمعيات الأهلية بالمحافظة بواسطة مديرية التضامن الاجتماعي، لبيان الموقف الحالي للجمعيات في مزاولة الأنشطة المختلفة التي تخدم أبناء بورسعيد.

كما وجه المحافظ، خلال ترأسه جلسة أعمال المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، ببحث سبل تطويرها بما يحقق الصالح العام، كما وجه بمزيد من الدراسة بشأن تخصيص قطعة الأرض المخصصة لجمعية بيوت الشباب المصرية الكائنة بشارعي محمد سرحان والكورنيش القديم بحي المناخ، وتقديم التسهيلات اللازمة.

وصدق محافظ بورسعيد على تعديل القرار رقم 389 لسنة 2024 بإعادة تخصيص أرض المحرقة قبلي مستشفى الجامعة لإنشاء كلية العلاج الطبيعي بالحدود والأبعاد الموضحة بالدراسة، لاثراء العملية التعليمية داخل محافظة بورسعيد.