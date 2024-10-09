محافظ بورسعيد: توجيهات القيادة السياسية بأن تكون مصلحة المواطن في المقام الأول

أكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بأن يشعر المواطن أن هناك استجابة لمطالبه وشكواه في أسرع وقت.

محافظ بورسعيد: توجيهات القيادة السياسية بأن يشعر المواطن أن هناك استجابة لمطالبه

وأشار المحافظ، خلال ترأسه جلسة أعمال المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، إلى أن العمل متواصل على تلبية احتياجات ومطالب المواطنين وحل مشكلاتهم في مختلف الموضوعات والملفات التي تمس حياتهم، مضيفا:"سيتم تلبية كافة مطالب المواطنين وفقا للقانون والإمكانيات المتاحة، فهدفنا هو تحقيق مصلحة المواطن في المقام الأول".

في شأن مختلف، صدق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد على إلغاء تخصيص قطع الأراضي أرقام (26، 28، 30 )، بمناطق الحظائر الجديدة جنوب بورسعيد، لمشروع تربية الماشية ومجزر بورسعيد، تمهيدا لإعادة استغلالها الاستغلال الأمثل، بما يدعم خطط التنمية بالمحافظة، والتصديق على تجديد مدى حق الانتفاع بالأرض المقام عليها المخبز التمويني بمنطقة A20_ ببنك الإسكان بالضواحي، على أن تكون قيمة حق الانتفاع طبقا للقيمة المحددة من المختصين بمديرية الإسكان.

كما صدق محافظ بورسعيد على نقل وحدة المطافي الصادر بشأنها قرار المحافظ رقم 446 لسنة 2023، إلى قطعة الأرض بمنطقة الخدمات بمشروع الإسكان الاجتماعي بحي الفيروز، موجها بمخاطبة وزارة الإسكان لسرعة إنهاء العمل في مجمع الخدمات بمنطقة الفيروز بمدينة بورفؤاد، للتيسير على المواطنين و تلبية احتياجاتهم في هذه المنطقة الجديدة.