مصر الراعي الرئيسي للملتقى الافريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين

تشهد مصر حدثا هاما خلال الفترة من 12 الى 15 أكتوبر2024 حيث تستضيف الملتقى الافريقي الثامن والعشرين لاعادة التأمين (AIO) تحت شعار التناغم:توحيد أسواق التأمين واعادة التأمين الافريقية من أجل مستقبل مستدام برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية.

تشارك مصر للتأمين كراعي رئيسي للملتقى وتأتي المشاركة تأكيدا للدور الريادي الذي تقوم به الشركة على المستوى الاقليمي ولحرص الشركة على تدعيم أواصر التعاون المشترك بين شركات التأمين الافريقية

من جانبه أعرب عمر جودة عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة عن سعادته بالمشاركة كراعي رئيسي للملتقى مثمنا اهمية الملتقى الذي يعد من ابرز المؤتمرات الرائدة ومنصة فريدة للتواصل وتبادل المعرفة والخبرات بين قادة صناعة التأمين بمختلف أنحاء القارة الإفريقية مما يساهم في تطوير قطاع التأمين واعادة التأمين في القارة وتطوير منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات السوق المتنوعة..

وقال انه يعكس استضافة الملتقى في مصر مكانة سوق التأمين المصري وريادته بين اسواق التأمين وإعادة التأمين في إفريقيا. ، ويوفر الملتقى فرصًا لاقامة شراكات استراتيجية بين الشركاتالعاملة بالقارة السمراء ، مما يعزز من قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق العالمية.

واكد جودة على تميز النسخة الثامنة والعشرين من الملتقى حيث يجمع مجموعة من أبرز المتحدثين والخبراء من مختلف القطاعات لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه صناعة التأمين، بما في ذلك التأمين الرقمي والاستدامة وتطوير المنتجات وهو ما سيثري المعرفة ويفتح آفاق رحبة للتعاون المشترك ، حيث يشهد الملتقى مجموعة من النقاشات حول العمل لدفع عجلة الاستدامة والنمو والتحديات التى تواجه شركات التأمين بافريقيا وكيفية التغلب عليها في المستقبل ودور شركات التأمين في افريقيا في تدعيم سوق الكربون الطوعي ،وتعزيز الاستدامة ولذلك فأن المشاركة في هذا المؤتمر تساهم في دعم تطوير صناعة التأمين إيماناً منها بأهمية بناء قاعدة أساسية مشتركة وقوية ، كما أنه يهدف إلى تعزيز وتدعيم التعاون المشترك بين شركات التأمين في افريقيا وذلك لتبادل المعلومات والخبرات وتنمية العلاقات التجارية ، وأن المؤتمر سوف يوفر فرصة كبيرة لمشاركة شركات التأمين وذلك لإبراز إنجازاتهم والتحديات التي تم التغلب عليها، وسوف يصبح خطوة كبيرة وهامة لبناء سوق أفريقي متعاون قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

وتشارك مصر للتأمين باعتبارها أكبر شركة تأمين ممتلكات في السوق المصري وأحدي الشركات التابعة لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وأول شركة تأمين وطنية وعلامة من علامات استقلال الاقتصاد المصري منذ نشأتها على يد رائد الاقتصاد الوطني طلعت حرب عام 1934 كأول شركة تأمين برأس مال مصري وإدارة مصرية لتوفير الحماية التأمينية للمشروعات المصرية. فكانت بذلك النواة الأولى لنشأة صناعة التأمين الوطني ،

و تعتبر شركة مصر للتأمين من أولى الشركات العربية والافريقية التى ساهمت في تكوين المجمعة الافروآسيوية لتأمين الطيران في 1989.➢ ساهمت مصر للتأمين كذلك في تكوين المجمعة الافروآسيوية لتأمين البترول .➢ ومازالت تمد مصر للتأمين سوق التأمين بالكفاءات والخبرات من ابنائها بالاضافة الى مساهمتها الفعالة والمؤثرة في نقل خبراتها على المستوي المحلى والاقليمي وتلعب دورا اقليميا هاما من خلال :•

عضوية المجلس الفني لإدارة مجمعة تأمينات الطاقة والبترول في الإتحاد الأفروأسيوي للتأمين.

عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التأمين الإفريقية

عضوية المجلس الفني لإدارة الصندوق العربي لتأمينات أخطار الحرب

إدارة مجمعة إعادة التأمين للممتلكات التابعة للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين.

يذكر أن شركة مصر للتأمين التي تعد احدى شركات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية حققت ولا زالت سلسلة من الانجازات التى تدل على الكفاءة والخبرة التى تتمتع بها الشركة ، فقد حصلت الشركة على تصنيف "egy"AAA من مؤسسةFitch العالمية مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو أعلى فئة تصنيف تمنحهمؤسسة فيتش العالمية لمؤسسة مصرية نظرًا لقوة مركزها المالى ومكانتها المتميزة بالسوق ، بالاضافة الى حصول الشركة على تصنيفًا محليًاAAA.EG لعام 2022/ 2023 من مؤسسةAM best العالمية كذلك كانت مصر للتأمين أول شركة تأمين تحصل على شهادة ISO9001:2015 ، وحصلت الشركة على جائزة أفضل شركة تأمين في افريقيا للعام 2015 وجائزة الريادة كأحد أفضل الشركات اداءا بالاسواق الافريقية للعام 2017/2018 من المنظمة الافريقية للتأمين AIO ، كما حصل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة على جائزة افضل رئيس تنفيذي في افريقيا للعام 2023.