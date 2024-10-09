جامعة طنطا تقفز 3 مراكز في الترتيب المحلي بتصنيف التايمز

أعلن الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، نجاح الجامعة في المحافظة على ترتيبها في المركز 1200-1001 للعام 2025 ضمن 2092 جامعة مصنفة على المستوى العالمي في تصنيف التايمز لعام ٢٠٢٥، حيث نجحت في تحقيق معايير هذا التصنيف بين 2857 جامعة مشاركة، أما على المستوى المحلي فقد صنفت جامعة طنطا في الفئة الرابعة لتحقق الترتيب 8 محلياً بين 35 جامعة مصرية مصنفة وتحرز تقدماً مقداره 3 مراكز مقارنة بالعام السابق.

وهنأ القائم بأعمال رئيس الجامعة، جميع منسوبي الجامعة بتحقيق هذا الإنجاز، مشيراً إلى أن ذلك يأتي نتاج مجهود جماعي من جميع فرق العمل التي تعمل وفقا لآليات محددة لتحسين التصنيف الدولي للجامعة، وأن الخطة الاستراتيجية الجامعة تستهدف تحسين مكانتها بالتصنيفات الدولية، تماشياً مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، موضحا أنه رغم إعادة هيكلة معايير تصنيف التايمز العالمي (Times Higher Education) لهذا العام الا أن جامعة طنطا استطاعت المحافظة على مكانتها على المستوى الدولي وتقدمت 3 مراكز محلياً.

جدير بالذكر أن تصنيف Times Higher Education يعد من أهم التصنيفات لتقييم الجامعات عالمياً حيث يقدم بيانات موثوق فيها عن أداء الجامعات من خلال اعتماده على خمسة معايير أساسية تتمثل في: التدريس، البيئة البحثية، جودة البحث العلمي، التعاون الصناعي، النظرة العالمية.