طرح 500 صندوق قمامة بتكلفة 9 ملايين جنيه بأحياء بورسعيد

أعلن اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، أنه جاري طرح 500 صندوق قمامة في 7 أحياء بتكلفة تزيد عن 9 مليون جنيه، للارتقاء بمستوى النظافة داخل أحياء المحافظة، واستجابة لطلبات المواطنين في هذا الشأن.

طرح 500 صندوق قمامة بتكلفة 9 مليون جنيه بأحياء بورسعيد

وأشار المحافظ، خلال ترأسه جلسة أعمال المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، وذلك للمرة الأولى منذ توليه منصبه، إلى أن ملف النظافة نال جهد كبير منذ توليه منصبه، وأنه حرص على رفع كفاءة مستوى النظافة بمناطق كانت مهملة لفترة طويلة، مؤكدا أنه تواصل مع وزارة البيئة لاتخاذ إجراءات تسهم في تحقيق طفرة في مستوى النظافة بمحافظة بورسعيد، نظرا لما يمثله هذا الملف من أهمية للمواطن.

وأكد اهتمامه بملف إزالة التعديات والمخالفات، ومتابعته المستمرة لملف تقنين أوضاع المواطنين فيما يتعلق بالوحدات السكنية التي تم تحويلها من سكني إداري لوحدات تزاول نشاط تجاري.