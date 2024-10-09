عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: "الحرب على غزة تعيد فكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. لحظة فارقة في تاريخ القضية منذ 1967".

كشف التقريرأن تاريخ السابع من أكتوبر عام 2023 وما تبعه من حرب شاملة ضد كل ما هو فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، لحظة فارقة جديدة ومتغيرًا ربما هو الأكبر في تاريخ القضية الفلسطينية منذ نكسة عام 1967.

وأوضح التقرير أنه على الرغم مما أدت إليه الحرب المستعرة بتداعيات كارثية إلا أنها حركت المياه الراكدة بشأن القضية الفلسطينية وانتشلتها من قاع القضايا غير القابلة للحل إلى سطح الممكن والقابل للتطبيق، يصعب الحديث عن حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون ذكر حل الدولتين، الحل الذي تسعى إسرائيل بكل ما أوتيت من قوة لتحويله إلى وهم.

واشأر إلى أن مشاهد الإبادة والتنكيل والتجويع لسكان غزة استنطقت العديد من الدول وأحيت ذلك الحل من جديد لتتخذ دول عدة منحى مختلف للتعبير عن غضبها من ممارسات دولة الاحتلال عبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.