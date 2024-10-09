مرموش ينافس نجوم الدوري الألماني على جائزة لاعب الشهر

ينافس النجم المصري عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، على جائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الألماني عن شهر سبتمبر الماضي.

وأحدث مرموش، ضجة كبيرة في الدوري الألماني بعد ترشيحه لجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر الماضي، وذلك وفقًا لإعلان موقع «EA Sports»، الراعي الرسمي لمسابقة البوندسليجا.

ينافس مرموش، نجم فريق آينتراخت فرانكفورت، مجموعة من أبرز نجوم الدوري الألماني على هذا اللقب الرفيع، حيث تضمنت القائمة أيضًا أسماء لامعة مثل هاري كين ومايكل أوليسي من بايرن ميونخ، وماكسميليان ميتليشتادت من شتوتجارت، وفلوريان فيرتز من باير ليفركوزن، وفينشينزو جريفو من فرايبورج.

وقدّم مرموش أداء استثنائيًا خلال شهر سبتمبر، حيث شارك في 3 مباريات وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين، ليؤكد بذلك مكانته كواحد من أبرز المهاجمين في الدوري الألماني هذا الموسم.

كما بلغت نسبة دقة تمريرات مرموش 80%، مما يعكس كفاءته العالية في بناء الهجمات، بالإضافة إلى أنه يصارع هاري كين مهاجم بايرن ميونخ على جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الألماني.

ويتصدر مرموش حاليًا قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 8 أهداف، مما يجعله المرشح الأوفر حظًا للفوز بجائزة أفضل لاعب في سبتمبر.

ترشيح مرموش لجائزة أفضل لاعب في آينتراخت فرانكفورت عن شهر سبتمبر

وبجانب منافسة مرموش على جائزة لاعب الشهر في الدوري الألماني، فإنه مرشح لحصد جائزة أفضل لاعب في نادي آينتراخت فرانكفورت عن شهر سبتمبر الماضي.

ويتنافس عمر مرموش في تلك الجائزة مع زميليه المهاجم هوجو إيكيتيكي والحارس كاوا سانتوس، اللذين أحدثا الفارق في الشهر الماضي مع آينتراخت فرانكفورت.