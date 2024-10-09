إصابة أم ونجلها جراء انفجار أسطوانة غاز في كفر الشيخ

أصيبت ربة منزل ونجلها، بحروق شديدة من الدرجة الثانية، داخل منزلها بقرية كفر قدرة، مركز البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، جراء حريق نتج عن انفجارأسطوانة غاز أثناء أعداد الطعام.

وكان اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطار من اللواء خيري نصار مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية ، يفيد بوجود بلاغ من مركز شرطة البرلس ، بنشوب حريق هائل ، بمنزل ، عصام م ب ، مقيم بمنطقة كفر قدرة مركز البرلس .

على الفور تم الدفع بسيارة الحماية المدنية بالبرلس التابعة لمديرية أمن كفر الشيخ، حيث تم التعامل بالطريقة اللازمة للسيطرة على الحريق، والذي نتج عن انفجار أسطوانة غاز بمطبخ منزل الأسرة ، أثناء قيام الأم بأعداد طعام للأسرة ، نتج عن ذلك أصابة طفل في الثالثة من عمره، يدعي أحمد ، مصاب بحرق باليد اليمني واليسري والوجه والساقين اليمني واليسري ، من الدرجة الثانية، ووالدته ، نهال م أ ، 23 سنة ، مصابة بحروق باليد اليمني واليسري والوجه ، من الدرجة الثانية .

وتم نقل المصابان بسيارتي اسعاف ، لمستشفى برج البرلس، وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق ، التي انتدابت المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق، وعمل تقرير بالحادث، مع طلب تحريات المباحث.