بنكا مصر والأهلي يخفضان عوائد شهادات الدولار

أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر، تخفيض عوائد شهادات الادخار بالدولار الأمريكي، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024.

البنك الأهلي المصري

أعلن البنك الأهلي المصري، تخفيض عوائد شهادة "الأهلي فورا" و"الأهلي بلس" بالدولار الأمريكي، حيث تم تخفيض العائد على كلا الشهادتين بنسبة 0.5% لتصبح 8.5% و6.5% سنويًا على التوالي.

شهادة "الأهلي فورا":

تصرف لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 8.5% (بدلاً من 9%) ويصرف العائد مقدماً بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 25.5%.

شهادة "الأهلي بلس":

تُصرف لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 6.5% (بدلاً من 7%) ويصرف العائد ربع سنوياً بالدولار الأمريكي.

بنك مصر

أعلن بنك مصر، تخفيض عوائد شهادتي "القمة" و"إيليت" بالدولار الأمريكي لمدة 3 سنوات لتصبح 6.5% و8.5% سنويًا على التوالي، بدلاً من 7% و9% سنويًا.

شهادة "القمة"

هي شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

يُصرف العائد مقدماً للثلاث سنوات (25.5%) تراكمي بالجنيه المصري، يتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي وفقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

شهادة "إيليت"

هي شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويصرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي، ويمكن لحاملي شهادة إيليت الاقتراض بالجنيه المصري وحتى 50% من القيمة الاستردادية للشهادة وبحد أقصى 10 مليون جنيه، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي وفقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

طرق شراء واسترداد الشهادات

يمكن شراء الشهادات من خلال الموقع الإلكتروني للبنكين والتطبيقات الذكية وأيضًا من خلال فروع البنكين داخل وخارج مصر وشبكة الصراف الآلي.

الاسترداد

يمكن استرداد الشهادات بعد مضي 6 أشهر وفقًا لقواعد الاسترداد المميزة المعمول بها بالنسبة لتلك الشهادات.

التحويل الدولي

يضمن البنك المركزي المصري لمالكي الشهادات الحق في تحويل مبالغ الاستردادات والعائد تبعاً للقواعد المنظمة للشهادات إلى حساب العميل خارج مصر إذا طلب ذلك وبدون حد أقصى للتحويل مع الاعفاء من بعض الرسوم الخاصة بالحساب.

أهداف البنكين

يعد طرح هذه الشهادات استمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها كل من بنك مصر والأهلي لجذب عملاء جدد، حيث يسعى البنكين دائماً لزيادة الحصة السوقية مع تلبية كافة احتياجات العملاء من مختلف المنتجات والخدمات المصرفية، وتوفير أعلى جودة لخدمة العملاء، مع استخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة.