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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة الإدارية تحقق في واقعة اتهام مدرس بالتحرش بطالبة في الجيزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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أمر المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقٍ عاجلٍ حيال ما رصده مركز الإعلام والرصد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تضرر طالبة بالمرحلة الإعدادية من قيام مدرس -ويعمل بإحدى مدارس محافظة الجيزة- بالتحرش بها.

وكلف صديق النيابة الإدارية للتعليم بمحافظة الجيزة بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة، حسبما أفاد المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد تمكنت من كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيسبوك"، يتضمن تضرر طالبة من مدرس لقيامه بالتحرش بها.

ورصدت المتابعة الأمنية ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، بشأن تضرر فتاة من مدرس لقيامه بالتحرش بها عقب استدراجها داخل أحد المراكز التعليمية بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (مدرس - مقيم بمحافظة الجيزة)، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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