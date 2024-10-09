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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

البنك المركزي المصري: تراجع معدل التضخم السنوي إلى 25% خلال سبتمبر

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم الأساسي السنوى بشكل طفيف ليصل إلى 25% في سبتمبر 2024 مقابل 25.1% في أغسطس 2024.

وذكر البنك المركزي، في بيان أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين وفقا لمؤشراته - سجل 1% في سبتمبر 2024 مقابل 1.1% في سبتمبر 2023 و0.9% في أغسطس 2024.

كان معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - قد سجل 2.1% في سبتمبر 2024 مقابل 2% في سبتمبر 2023 و2.1% في أغسطس 2024.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر26.4% في سبتمبر 2024 مقابل 26.2% في أغسطس 2024.

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