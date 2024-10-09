البنك المركزي المصري: تراجع معدل التضخم السنوي إلى 25% خلال سبتمبر

الأربعاء 09/أكتوبر/2024 - 05:06 م

أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم الأساسي السنوى بشكل طفيف ليصل إلى 25% في سبتمبر 2024 مقابل 25.1% في أغسطس 2024.

وذكر البنك المركزي، في بيان أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين وفقا لمؤشراته - سجل 1% في سبتمبر 2024 مقابل 1.1% في سبتمبر 2023 و0.9% في أغسطس 2024.

كان معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - قد سجل 2.1% في سبتمبر 2024 مقابل 2% في سبتمبر 2023 و2.1% في أغسطس 2024.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر26.4% في سبتمبر 2024 مقابل 26.2% في أغسطس 2024.