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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وزير التعليم يحقق حلم التلميذ بائع السبح.. إعفاء من المصروفات الدراسية حتى التخرج

وزير التعليم يستقبل
وزير التعليم يستقبل طالب المترو
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استقبل  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الطالب علي حمادة محمود الطالب بالصف السادس الابتدائي بمدرسة ذات النطاقين بصفط اللبن بمحافظة الجيزة، والذي تم تداول فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"،  أثناء بيعه بعض المنتجات داخل إحدى محطات المترو بعد انتهاء اليوم الدراسي، وذلك لدعمه تقديرًا له لمحاولته مساعدة أسرته.

وشهد اللقاء حوارًا أبويًا بين  الوزير والطالب على، حيث أشاد الوزير باجتهاده في المدرسة ومحاولته مساعدة أسرته، وشقيقه الأصغر الذي يتلقى علاجا بمستشفى "سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧".

ووجه الوزير بإعفاء الطالب من المصروفات الدراسية لحين إتمامه مرحلة التعليم قبل الجامعي، فضلًا عن توجيه مديرية التعليم بالجيزة بمتابعته دراسيًا داخل المدرسة، وتقديم كافة أوجه الدعم الدراسية اللازمة له نظرًا لاجتهاده فى الدراسة، مشددًا على ضرورة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لاجراء بحث اجتماعي للأسرة لتقديم كافة أوجه الدعم له.

التربية والتعليم والتعليم الفني المصروفات الدراسية تداول فيديو زير التربية والتعليم عبر مواقع التواصل