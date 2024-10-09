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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السفير التركي: التعاون مع القاهرة بقطاع المنسوجات يعزز علامة "صنع في مصر"

سفير تركيا في القاهرة
سفير تركيا في القاهرة
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أكد السفير التركي بالقاهرة، صالح موطلو شن، أن التعاون بين الشركات التركية ومصر في مجال المنسوجات، من خلال الصادرات والواردات والاستثمارات، سيتزايد بشكل كبير خلال السنوات القادمة.

 وأشار إلى أن الشركات التركية تسهم في تعزيز علامة "صنع في مصر" وتضيف إليها قيمة جديدة.

جاء ذلك خلال زيارة السفير شن، برفقة مجموعة من الصحفيين المصريين، لمصنع  للملابس الجاهزة في بورسعيد، الذي يُنتج إحدى العلامات الرائدة في مجال الجينز الأزرق في تركيا، وخلال الزيارة، تم تقديم معلومات حول الطاقة الإنتاجية للمصنع وجودة منتجاته.

وأوضح السفير أن المصنع يعمل فيه نحو 1500 عامل وفني مصري، ويُنتج الجينز لصالح العلامة التركية "مافي" والعلامة الفاخرة العالمية "هوغو بوس"، مضيفًا أن المصنع تم تأسيسه باستثمارات تركية بلغت 35 مليون دولار، مع خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية باستثمار إضافي يصل إلى 15 مليون دولار.

ونوه السفير بأن "مافي جينز" تعتبر من أهم العلامات التجارية في تركيا، وتُسوق منتجاتها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أمريكا وأوروبا. 

ولفت إلى أن المصنع في بورسعيد يُسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل ويصدر إنتاجه إلى الخارج، مؤكدًا أن هذا التعاون الاقتصادي يعزز العلاقات التجارية بين تركيا ومصر.

وفي ختام الزيارة، أوضح السفير، التعاون بين البلدين في هذا المجال مبني على مبدأ "مكسب-مكسب" للطرفين، مؤكدًا أن المستقبل يحمل مزيدًا من الفرص الاقتصادية والاستثمارية لكلا البلدين.

 

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السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن توفير فرص العمل التعاون الاقتصادي استثمارات تركية مجال المنسوجات