ورش لطلاب المدارس في احتفالات الثقافة بانتصارات أكتوبر.. صور

نظم قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي اليوم، عددا من الأنشطة الثقافية والفنية لطلاب مدرسة المنيرة الجديدة الابتدائية، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر، وأجندة الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

استهلت الفعاليات بورشة حكي قامت خلالها شيرين عبد المولى بتوضيح عدة مفاهيم للأطفال منها الوطن، التضحية، والعبور، كما تحدثت عن أسباب الاحتفال بالسادس من أكتوبر، وأبرز الشخصيات البطولية التي حققت النصر. أعقب ذلك تصميم مجلة حائط بعنوان "نجوم في سماء أكتوبر"، لتعزيز الهوية المصرية لدى الأطفال.

اختتم اليوم بعدد من الورش للأطفال منها تصميم لوحات ذات طابع وطني بألوان الباستيل تدريب أميرة سعد، وأخرى لعمل كروت مجسمة لتصميمات من الطبيعة بالكانسون والصلصال تدريب ريهام محسن، وأخيرا ورشة تصميم زهور بالفوم جليتر تدريب هدى يحيى.

أقيمت الأنشطة بإشراف الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. چيهان حسن، وضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.