بعد 4 أيام .. انتشال جثة شاب غرق أثناء محاولة إنقاذ صديقه بالجيزة

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بعد 4 أيام من البحث جثة طالب لقي مصرعه غرقا في مياه النيل أثناء محاولته إنقاذ صديقه ولكنه لقي مصرعه بينما نجأ صديقه بمنيل شيحة بأبو النمرس.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بغرق طالب في مياه النيل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري إلي محل البلاغ

بالفحص تبين أنه عقب نزول "كريم ج ا" طالب لمياه النيل في محاولة لإنقاذ صديقه الذي استغاث من الغرق، ولعدم اجادته السباحة جرفته المياه ولقي مصرعه غرقا، فيما نجأ صديقه، تم انتشال الجثة بعد 4 أيام بمنطقة منيل شيحة بأبو النمرس، وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.