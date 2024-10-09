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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجيش الروسي يحرر بلدتين بمقاطعة كورسك

الجيش الروسي
الجيش الروسي
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تحرير بلدتي نوفايا سوروتشينا وبوكروفسكي في مقاطعة كورسك الروسية.

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)، أن وحدات من قوات مجموعة “الشمال” الروسية واصلت عملياتها الهجومية مأ أسفر عن تحرير بلدتي نوفايا سوروتشينا وبوكروفسكي في مقاطعة كورسك.

وأشارت إلى استهداف قوات مجموعة “الشمال” الروسية لتشكيلات من 10 ألوية أوكرانية في مناطق دارينو وليوبيموفكا ونوفي بوت وبليخوفو، كما صدت هجومين لقوات كييف في اتجاه ليوبيموفكا وبليخوفو، ما أسفر عن فقد الجيش الأوكراني نحو 20 شخصًا بين قتيل وجريح.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال النهار بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 100 عسكري،مشيرة إلى أنه خلال المعارك في اتجاه كورسك، فقد الجيش الأوكراني أكثر من 21350 عسكريا.

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