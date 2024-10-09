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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

طلب إحاطة لوزير النقل بسرعة ازدواج طريق الباجور- بنها الإقليمي

النائب محمود البرعي
النائب محمود البرعي
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قدم النائب  محمود البرعي عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار حنفى الجبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير  وزير النقل،  بشأن أعمال صيانة ورصف الطريق الإقليمي الواقع بين مدينتي  الباجور وبنها.


وقال عضو مجلس النواب، في طلب الاحاطة، إنه تم تشغيل الطريق للاتجاهين فى حارة واحدة نظرًا لاعمال الصيانة والرصف، الأمر الذي ترتب علية وقوع العديد من  الحوادث البشعه بشكل يومي،  مطالبًا برصف وصيانة الطريق الإقليمي فى المسافة من مدينة الباجور إلى مدينة للحد من  الحوادث المتكررة بشكل يومي.

وأضاف النائب، أن عدم الانتهاء من ازدواج الطريق الإقليمي  تسبب فى إزعاج أبناء الدائرة وأصبح يسمى بطريق الموت، بسبب تزايد الحوادث، مطالبًا بسرعة تنفيذ الأعمال والصيانة وضم شركات أخرى للعمل علي الاقتصار المدة الزمنية..


وأبدى "البرعي” قلقه الشديد بسبب تحرك ما يزيد علي 65 مليون شاحنة الطرق في مصر، ما يتطلب الصيانة الكاملة لجميع الطرق لخفض  معدل الحوادث.
 

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