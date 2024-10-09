"ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة".. ندوة تثقيفية بجامعة بنها

افتتح الدكتور السيد فوده نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اليوم، ندوة لتثقيفية عن نصر أكتوبر نظمتها كلية التربية النوعية، ضمن سلسلة احتفالات الجامعة بانتصارات أكتوبر المجيدة.



جاء ذلك بحضور الدكتور هاني شحته القائم بعمل عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة غادة شاكر وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب.



حاضر بالندوة اللواء مجدي عبد الصبور من المحاربين القدامى ومن أبطال حرب أكتوبر، والخبير المصرفي حافظ موسى نقيب التجاريين بمحافظة القليوبية.



وأكد الدكتور السيد فودة، أن جامعة بنها حريصة على تنظيم العديد من الندوات التثقيفية من أجل توعية الشباب بتاريخ حرب أكتوبر المجيدة، لخلق جيل من الشباب يكون على وعى ودراية بتاريخه وحاضره ومستقبله.



تناولت الندوة أهم الدروس المستفادة من نصر أكتوبر العظيم، ودور القوات المسلحة ، والمرأة المصرية، وتكاتف الشعب المصري ككل في تحقيق هذا النصر.