محافظ بني سويف يوجه بالمتابعة اليومية لمواعيد غلق المحال

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء القطاعات الخدمية على أهمية التواجد عن قرب بين المواطنين والتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم والعمل على تلبيتها قدر الإمكان، يأتي ذلك ضمن جهود متواصلة وتوجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بالاستمرار في عقد اللقاءات المفتوحة بالمواطنين، والتنسيق المستمر بين الجهات التنفيذية لسرعة حل المشكلات والشكاوى، خاصة التي في الجوانب الحياتية للمواطنين.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الأسبوعي للمواطنين الذي عقده المحافظ في حضور المسؤولين التنفيذيين المعنيين، من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات المختصة لسرعة لمناقشة الحلول وسرعة تنفيذها

ووجه المحافظ باتخاذ اللازم لتعميم التكليف لرؤساء الوحدات المحلية بالمرور الميداني اليومي لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية، بحسب المقرر قانوناً مع تطبيق القانون على المخالفين.

كما كلف بإعداد حصر بالمحال التي تحدث ضوضاء أو تلوث سمعي وتكون واقعة داخل النطاق السكني لمراجعة ذلك بيئياً حفاظاً على سلامة وحصة المواطنين، واتخاذ ما يلزم بما يضمن تحقيق مصلحة الجميع دون إلحاق الضرر بأي طرف من الأطراف.

يأتي ذلك على خلفية سماع شكاوى عدد من الأهالي بمدينة ببا، والمتضررون من كشك يعمل بالسمكرة وصيانة السيارات، تسبب في إحداث ضوضاء وإزعاج لسكان المنطقة الكائن بها الكشك، فضلاً عن استمراره في العمل لما بعد منتصف الليل بالمخالفة للقانون.

وفيما يتعلق بالشكوى مواطن بقرية "بني بخيت" يلتمس فيها توصيل الغاز لعدد 7 منازل يمر بها خطوط الغاز، حيث أفاد ممثل الشركة أنه بمجرد تعاقد المواطنين سيتم إرسال لجنة المعاينة، وفي غضون أيام يتم البدء فى توصل الغاز للمنازل، إذا ما كانت موافقة للاشتراطات وعدم وجود عوائق ، وأنه سيتم إطلاع المحافظة بما تم يوم الأحد المقبل

كما تقدم بعض أهالى عزبة الوقف بمنشأة عاصم – مركز بنى سويف، بشكوى مطالبين بتخفيض منسوب المياه الجوفية لبعض الشوارع لحين إدراج القرية ضمن مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياه كريمة "

وطالب المحافظ شركة المياه وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي بدراسة فنية لإمكانية تنفيذ بيارة لخفض المنسوب بالمشاركة المجتمعية، لاسيما مع طلب الأهالي تنفيذ هذا الحل بمشاركتهم بالتكلفة، على أن تقوم الجهات التنفيذية بالاشراف الفنى وأعمال التصميم اللازمة لذلك .

واستمع المحافظ لمطلب إحدى السيدات بقرية سدمنت الجبل – مركز اهناسيا ، لمساعدتها فى أزمة تعرضت لها أسرتها إثر حريق حدث بمنزلها تسبب فى إلحاق ضرر بالمنزل، بجانب تعرض زوجها لحادث أدى الى إجراء عملية جعلته قعيد الفراش .

ودعى المحافظ التضامن الاجتماعى بمواصلة تقديم التسهيلات لبناء الجزء المتضرر ومساعدتها في تجهيز وفرش منزلها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، موجهاً لجنة المنشآت بالوحدة المحلية بالمعاينة الفنية لحالة المنزل لمساعدتها فى إحلال وترميم أية أضرار أخرى غير مرئية .

وفي سياق متصل قام وكيل مديرية التعليم بتسليم السيدة شنط المدرسة لأبنائها بها الكتب والمستلزمات الدراسية، فضلاً عن قيام المحافظ بصرف مساعدة مالية كمساهمة لرفع العبء عن كاهل الأسرة.