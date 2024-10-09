6 أعمال .. ننشر القائمة القصيرة للرواية غير المنشورة 2024 فى نادى القصة

أعلن نادي القصة عن القائمة القصيرة للمرشحين للفوز في جائزة الرواية غير المنشورة والتي تضمنت 6 أعمال مختلفة، حيث انتهت لجنة المسابقات من إعداد القائمة القصيرة لجائزة نادي القصة في الرواية غير المنشورة.

ضمت القائمة القصيرة لجائزة الرواية غير المنشورة الأعمال الآتية:

رواية "الشفرة" للكاتب إيهاب همام

رواية "البحث عن شهرزاد" للكاتب حسين بكري

رواية "حياة أو أقل قليلا" للكاتبة سوسن الشريف

رواية "أوبرالية" للكاتب عبد العزيز دياب

رواية "شاهد على قبرين" للكاتب عمرو الرديني

رواية "بنت هارون" للكاتب رضا سليمان

كان نادي القصة قد أعلن منذ مطلع هذا العام عن جوائزة المختلفة، سواء في الأعمال الابداعية المنشورة أو الأعمال الابداعية غير المنشورة، في مجالي الرواية والقصة القصيرة وقصة الأطفال، وقد قامت لجنة الجوائز والمسابقات بفحص توافر الشروط المتطلبة لدخول المسابقة للمشاركات الواسعة والكثيرة التي وردت لها من كافة أنحاء مصر، ثم تشكلت لجان التحكيم من كبار النقاد والكتاب.

يشار الى أن نادي القصة كان قد سبق وأن أعلن عن القائمة الطويلة للمرشحين في جائزة "طه حسين للرواية المنشورة" التي جرت بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ثم أعلن بعدها عن القائمة القصيرة للروايات المنشورة وقرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه الأخير بجلسة الاثنين الموافق 7 أكتوبر 2024 أن يقام حفل توزيع الجوائز لجميع الفروع في مطلع نوفمبر القادم ووسيتم توزيع الجوائز على الفائزين وتسليم الدروع وشهادات التقدير على أصحاب الأعمال التي وصلت إلى القائمة الطويلة تشجيعا وتحفيزا للابداع والمبدعين وتقديرا للأعمال التي وصلت إلى القائمة الطويلة.