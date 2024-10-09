ماس كهربائي وراء نشوب حريق بشقة سكنية في حلوان

كشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بشأن نشوب حريق في شقة سكنية بمدينة حلوان، بمحافظة القاهرة، تفاصيل الحادث؛ إذ تبين حدوث ماس كهربائي في أحد الوصلات تسبب في إندلاع الحريق، ولم يسفر عن وقوع خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق داخل إحدي الشقق السكنية بمدينة حلوان.

وعلي الفور انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق، مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط النيران ومحاصرتها، ومنع خطر امتدادها للعقارات المجاورة، وتمت عملية السيطرة علي النيران وإخمادها.