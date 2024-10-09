صيدلة الفيوم تحتفل باستقبال الطلاب الجدد وتكرم المتميزين في الأنشطة

تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف د عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، نظمت كلية الصيدلة اليوم حفل استقبال الطلاب الجدد وتكريم الطلاب المتميزين في الأنشطة المختلفة للعام الدراسي الماضي.

حضر الاحتفال د محمد حمزاوي عميد الكلية، ود. أحمد عادل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. أحمد إسماعيل منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، .

أعرب د محمد حمزاوي عن سعادته بانضمام الطلاب الجدد إلى أسرة كلية الصيدلة، تلك الكلية الوليدة التي تحظى بكوادر أكاديمية متميزة وأعضاء هيئة معاونة أغلبهم من خريجي الكلية، موجهًا الطلاب ببذل الجهد والتفوق ليكونوا دماءً جديدة تضاف لتلك المسيرة.

وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه الكلية في إعداد جيل من الصيادلة المتميزين القادرين على مواجهة تحديات المستقبل، مؤكدًا التزام الكلية بتوفير بيئة تعليمية متميزة تدعم الابتكار والتميز الأكاديمي.

وأوضح د. أحمد عادل دور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في خدمة الطالب والمجتمع الجامعي، من خلال عقد الندوات وورش العمل والمبادرات خلال فترة الدراسة، مشيرًا إلى أن الكلية تسعى دائمًا لتعزيز الوعي البيئي بين الطلاب وتشجعهم على المشاركة في المبادرات البيئية المختلفة.

وفي كلمته، أكد د. أحمد إسماعيل أهمية المشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية، مشيراً إلى أن الكلية توفر العديد من الفرص للطلاب الموهوبين للمشاركة في مختلف اللجان والأسر.

واكد أن المشاركة في الأنشطة الطلابية تسهم في تطوير المهارات الشخصية والذهنية والأكاديمية للطالب.