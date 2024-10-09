محافظ بني سويف يناقش مستجدات مشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة" بمركز ببا

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعاً، لمتابعة مستجدات وسير العمل في مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بمركز ببا،ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"، وذلك في حضور محمد جبر معاون المحافظ، منسق عام المبادرة ببني سويف، دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، محمد بكري رئيس مركز ببا، ومسؤولى الشركة المنفذة للأعمال.

وناقش المحافظ، الموقف التنفيذي لكافة المشروعات الجاري تنفيذها في القطاع، والتي تشمل إنشاء محطات مياه وصرف و معالجة ورفع وإحلال وتجديد وتدعيم شبكات، والتي يتم تنفيذها بقرى المركز تحت إشراف جهاز التعمير،حيث تم استعراض نسب ومعدلات التنفيذ بكل مشروع ، بيان المشروعات التي تم الانتهاء منه والأخرى التي أوشكت على الانتهاء، وغيرها من المشروعات التي تستلزم تسريع وتيرة العمل بها.

حيث أكد المحافظ أهمية تذليل بعض المعوقات وتوفير المتطلبات اللازمة لسرعة استكمال المشروعات المتأخرة التي تشهد انخفاضا في نسب ومعدلات التنفيذ مقارنة بياقى المشروعات، مؤكدا ضرورة تعزيز التنسيق بين ك الجهات للدفع بمعدلات التنفيذ وفق برنامج زمني محدد تلتزم بها كافة الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات ودخولها الخدمة.