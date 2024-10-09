افتتاح مركز خدمة ذوي الهمم بجامعة قناة السويس وتكريم الطلاب المتفوقين

افتتح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم مركز خدمة الطلاب ذوي الهمم، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بنشر ثقافة الدمج والمساواة بين الطلاب في التعليم الجامعي.

يأتي الافتتاح في إطار بروتوكول التعاون بين الجامعة وهيئة "أمديست" الأمريكية، ويهدف المركز إلى تقديم كافة أوجه الرعاية للطلاب ذوي الهمم.

شهد الافتتاح كل من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وكوينسي ديرمودي، مدير برنامج منح الجامعات الحكومية بـ"أمديست"، والدكتورة دينا محسن، نائب مدير البرنامج، إلى جانب الدكتور سامح عباس، مدير مركز ذوي الهمم، والدكتور أحمد جاد، نائب مدير المركز، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدمج.

بدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاه تلاوة من القرآن الكريم قدمها الطالب عبد الرحمن عادل.

خلال كلمته في الحفل، أكد الدكتور ناصر مندور أن الإهتمام بالطلاب ذوي الهمم يمثل أولوية للدولة المصرية، مشيراً إلى احتفالات "قادرون باختلاف" تؤكد التزام القيادة السياسية بضمان حقوقهم وإبراز مواهبهم.

وأضاف: "الجامعة تفخر بالعديد من الطلاب الموهوبين والمميزين من ذوي الهمم، ونحن نسعى دائماً لتعزيز مشاركتهم في مختلف الأنشطة الجامعية."

وأعرب "مندور" عن شكره وتقديره لهيئة "أمديست" ولكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، مشيراً إلى أن المركز مجهز بأعلى مستوى ليكون الأكبر في إقليم القناة وسيناء، مكرساً لدمج وتمكين الطلاب ذوي الهمم في مجتمعاتهم.

فيما أكد الدكتور محمد عبد النعيم أن افتتاح المركز يعكس التزام الجامعة بدمج الطلاب ذوي الهمم وتلبية احتياجاتهم من خلال توفير بيئة تعليمية مناسبة،

وأشار إلى أهمية استفادتهم من الخدمات التعليمية، الصحية، والاجتماعية التي تقدمها الجامعة، إلى جانب مشاركتهم في الأنشطة الطلابية.

من جانبها، أعربت كوينسي ديرمودي عن تقديرها للجهود المبذولة لإنشاء هذا المركز، مشيدة بالتعاون الوثيق بين جامعة قناة السويس وأمديست الذي أتاح تحقيق هذا الإنجاز.

بينما عبرت الدكتورة دينا محسن عن سعادتها بهذا التعاون المثمر مع جامعة قناة السويس، قائلة: "إن الجامعة تُعد من أولى الجامعات المصرية التي تُنفذ مشروع مركز خدمة الطلاب ذوي الهمم بالتعاون مع أمديست"، مؤكدة أن هذا التعاون يسهم في تذليل كافة العقبات أمامهم.

واستعرض الدكتور سامح عباس، مدير المركز، خلال كلمته الأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز للطلاب ذوي الهمم، والتي تشمل مجموعة من البرامج التي تهدف إلى تعزيز مهاراتهم ومواهبهم.

كما أكد الدكتور أحمد جاد، نائب مدير المركز، أن المركز يسعى لتنظيم المزيد من الأنشطة والفعاليات التي تسهم في تمكين الطلاب.

سبق حفل الافتتاح جولة تفقدية قام بها الدكتور ناصر مندور وكوينسي ديرمودي داخل المركز، حيث التقيا بعدد من الطلاب وأسرهم، وتم قص شريط الافتتاح وسط أجواء احتفالية.

وفي لفتة مميزة، دعا الدكتور ناصر مندور الطلاب إلى تحية الطالبة سميرة السيد، الأولى على كلية التجارة على مدار سنتين، والتي تُعد نموذجاً للنجاح والتفوق بين الطلاب.

اختتم الحفل بتكريم عدد من الطلاب المتفوقين من ذوي الهمم والقائمين علي العمل في المركز الذين ساهموا في إنجاح المشروع.